Union Berlim, adversário do Braga na Champions, eliminado da Taça da Alemanha

Um golo do avançado alemão Denis Undav, aos 45 minutos, garantiu a passagem do Estugarda, atual terceiro classificado da Bundesliga, aos oitavos de final da Taça da Alemanha.



O Union Berlim integra o Grupo C da Liga dos Campeões, juntamente com Real Madrid, Nápoles e Sporting de Braga, com os espanhóis a liderarem ao fim de três jornadas com nove pontos, seguidos pelos italianos, com seis, e pelos minhotos, com três.



O Union, que atravessa esta época uma crise de resultados, é último classificado do grupo, sem ter ainda pontuado nos três jogos que disputou, um dos quais, em Berlim, frente ao Sporting de Braga, em que perdeu por 3-2.



Na Bundesliga, as coisas também não vão melhor, com o Union colocado nos últimos lugares da tabela classificativa, em 15.º, com seis pontos, um lugar acima da zona de despromoção, ao fim de nove jornadas.