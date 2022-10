Union Berlim vence Dortmund e cimenta liderança surpreendente da Liga alemã

A equipa anfitriã entrou praticamente a ganhar, com um golo marcado aos oito minutos pelo médio Haberer, que bisou aos 21, fixando o resultado de um jogo em que o defesa português Diogo Leite foi totalista no Union Berlim e o compatriota Raphael Guerreiro no Dortmund.



O clube da capital germânica aumentou de forma provisória para cinco pontos a vantagem sobre o Friburgo, que se desloca hoje ao estádio do decacampeão Bayern Munique, quinto posicionado, no jogo de encerramento da ronda, enquanto o Dortmund ocupa o oitavo posto.



O Union Berlim vai defrontar o Sporting de Braga em 27 de outubro, em jogo da quinta e penúltima ronda do Grupo D da Liga Europa, liderado pelos belgas do Union Saint-Gilloise, com três pontos de vantagem sobre os minhotos e quatro sobre os alemães, terceiro colocados.



Horas antes, o Colónia tinha-se imposto por 3-2 em casa ao Augsburgo, subindo à sétima posição, aproveitando o desaire sofrido no sábado pelo Werder Bremen ante o Mainz (2-0), que também foi igualado pelo Leipzig, vencedor do embate de sábado com o Hertha Berlim, por 3-2, com o avançado português André Silva a ter participação decisiva no terceiro golo dos anfitriões.



Igualmente no sábado, o Eintracht Frankfurt goleou por 5-1 na receção ao Bayer Leverkusen, num jogo que colocou frente a frente adversários de Sporting e FC Porto na Liga dos Campeões.



O Eintracht Frankfurt, que perdeu por 3-0 na receção ao Sporting, na estreia no Grupo D da Liga dos Campeões, e volta a defrontar os 'leões' na última jornada, em Lisboa, subiu ao quarto lugar do campeonato, em igualdade pontual com o Hoffenheim, terceiro classificado.



No rescaldo de duas derrotas seguidas frente ao FC Porto no Grupo B da 'Champions', por 2-0, em Portugal, e 3-0, na Alemanha, o Bayer Leverkusen caiu para a 'zona vermelha' da Liga alemã, situando-se no 16.º e antepenúltimo lugar.