United trava líder Liverpool em Anfield e volta a pontuar na Premier League

Em Anfield Road, o encontro da ronda 20 chegou a estar em causa, devido à neve que caiu em Merseyside, onde uma igualdade sem golos persistiu até ao tempo de descanso.



A jogada que permitiu aos 'red devils' desfazerem o 'nulo' nasceu de um mau passe de Alexander-Arnold, com a bola a sobrar para Bruno Fernandes, que, de forma inteligente, atraiu os adversários para soltar a bola no tempo certo e isolar o central argentino Lisandro Martínez para o golo inaugural, aos 52 minutos.



A resposta do emblema anfitrião não demorou muito a chegar, já que o neerlandês Gakpo (59) tirou, pouco depois, o compatriota De Ligt do caminho e rematou forte e colocado para o fundo das redes da baliza de Onana.



Já com Diogo Jota em campo, que rendeu Curtis Jones, o Liverpool conseguiu operar a reviravolta no marcador, embora deva agradecer a De Ligt, que voltou a estar em evidência pelos piores motivos.



O central cometeu uma grande penalidade, por culpa de uma mão na bola, e o egípcio Mo Salah (70) encarregou-se de cobrar com eficácia o pontapé do castigo máximo.



Na reta final, o argentino Garnacho, que tinha sido lançado por Amorim, aos 72 minutos, entregou de 'bandeja' a bola para o colega marfinense Amad Diallo (80) anotar o 2-2 final.



No conjunto de Manchester, além de Bruno Fernandes, também o compatriota Diogo Dalot foi titular.



Apesar de ter um jogo em atraso, o Liverpool lidera a Premier League com 46 pontos, contra os 40 do segundo posicionado Arsenal, com o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, a fechar o pódio, com 37, sendo que joga na segunda-feira contra o Wolverhampton, de Vítor Pereira.



Já a equipa de Amorim é 13.ª posicionada, com 23, os mesmos do West Ham (14.º).