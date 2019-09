Uruguai e México vencem particulares com Coates e Corona nos `11`

Lusa Comentários 07 Set, 2019, 14:30 / atualizado em 07 Set, 2019, 16:31 | Futebol Internacional

No Estádio Nacional, em San Jose, Coates foi um dos centrais escolhidos pelo selecionador Óscar Tabarez, com o Uruguai, sem os lesionados Cavani e Luís Suárez, a vencer por 2-1, com golos de Arrascaeta (Flamengo) e Jonathan Rodriguez, ex-Benfica, aos 42 e 90 minutos.



Pela Costa Rica, que teve os ex-leões Brian Ruiz e Joel Campbell na equipa titular, Celso Borges marcou, aos 48 minutos.



Em East Rutherford, o México teve um triunfo tranquilo diante dos Estados Unidos, por 3-0, com Chicharito, esta época reforço do Sevilha, a marcar aos 21 minutos, e Erick Gutierrez e Carlos Antuna a apontarem os segundo (78 minutos) e terceiro (82) golos.



Corona, que tem sido opção a lateral-direito no FC Porto, foi titular na sua posição natural, a de extremo, num jogo que contou também com os ex-portistas Hector Herrera (Atlético Madrid) e Diego Reyes (Tigres), e no qual os Estados Unidos falharam ainda um penálti na parte final.