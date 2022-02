Uruguaio Gustavo Poyet é o novo selecionador de futebol da Grécia

O uruguaio Gustavo Poyet é o novo selecionador da Grécia, tendo assinado um contrato até ao final de 2023, com opção de renovação até ao Euro2024, anunciou hoje a Federação Grega de Futebol (EPO), no site oficial.