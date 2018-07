Usain Bolt em negociações com clube de futebol australiano

Lusa Comentários 17 Jul, 2018, 11:59 | Futebol Internacional

Em comunicado na sua página oficial na internet, o Central Coast Mariners afirma que o atleta vai passar por um período de seis semanas à experiência para que o clube perceba as funções que o atleta pode desempenhar no clube.



Os australianos relembram, no entanto, que “nenhum contrato será garantido” após o período testes, que começarão a partir de agosto.



O técnico da equipa, Shaun Mielekamp, em declarações ao Channel Seven, disse esperar que o Usain Bolt, de 31 anos, jogue na I Liga australiana já esta temporada, confessando que o atleta poderá assinar um contrato de um ano após o período de testes.



“O Bolt tem um pé esquerdo muito bom e o tempo vai dizer-nos em que nível é que ele está e se poderá atuar na Ligue A. Se ele vier e não estiver em condições, poderá ser prejudicial”, acrescentou o treinador.



O campeão olímpico nos 100, 200 e 4x100 metros, que tornou público o seu sonho de ser jogador de futebol profissional, nomeadamente, no Manchester United, já tinha treinado em junho com os noruegueses do Stromsgodset e em março com os alemães do Borussia Dortmund.



Usain Bolt, que é o recordista mundial dos 100 metros em atletismo, com 9,58 segundos, venceu, entre outros prémios, o ‘ouro’ nos Jogos Olímpicos de Pequim2008, de Londres2012 e do Rio2016, nas categorias de 100 e 200 metros, e dos 4x100 no Rio de Janeiro e em Londres.