Usain Bolt vai alinhar pelo Manchester United

27 Fev, 2018, 10:00 / atualizado em 27 Fev, 2018, 10:00 | Futebol Internacional

O encontro cujas receitas vão reverter para crianças carenciadas no mundo está marcado para 10 de junho, em Old Trafford, a casa do Manchester United, clube atualmente treinado pelo português José Mourinho.



Na segunda-feira, o jamaicano disse ter assinado por um clube de futebol, prometendo revelar a sua identidade esta terça-feira. O anunciou foi protagonizado pelo cantor britânico Robbie Williams, como líder de uma das equipas, anunciado Bolt como capitão dos adversários.



Bolt já assumiu o "entusiasmo" por liderar a equipa Soccer Aid World XI, que vai defrontar a England Aid, de Robbie Williams, em Old Trafford, com receitas a reverterem para a Unicef.



O oito vezes campeão olímpico, de 31 anos, deu por terminada a sua carreira no atletismo após os Mundiais de atletismo de 2017, tendo dito várias vezes que gostaria de se testar como futebolista profissional, sem nunca esconder a sua preferência pelo Manchester United.