Usain Bolt vai treinar com Central Coast Mariners da liga australiana de futebol

Lusa Comentários 07 Ago, 2018, 15:11 | Futebol Internacional

“O meu sonho é jogar futebol profissional, sei que isso exigirá muito trabalho e treino para atingir o nível necessário para causar impacto na liga australiana”, afirmou Bolt, num comunicado divulgado pelo clube.



O Central Coast Mariners esclareceram que o acordo com o jamaicano, de 31 anos, não lhe garante um contrato profissional.



Sahun Mielekamp, diretor do clube, garantiu estar otimista com a oportunidade e disse esperar que o velocista possa ajudar a equipa.



“É importante que não sejamos apanhados pelo entusiasmo. Estamos comprometidos em construir uma equipa ganhadora e temos esperança que Bolt nos possa ajudar nessa missão”, afirmou.



O campeão olímpico nos 100, 200 e 4x100 metros, que já assumiu o sonho de ser jogador de futebol profissional, nomeadamente, no Manchester United, já tinha treinado em junho com os noruegueses do Stromsgodset e em março com os alemães do Borussia Dortmund.



Usain Bolt, que é o recordista mundial dos 100 metros em atletismo, com 9,58 segundos, venceu, entre outros prémios, o ‘ouro’ nos Jogos Olímpicos de Pequim2008, de Londres2012 e do Rio2016, nas categorias de 100 e 200 metros, e dos 4x100 no Rio de Janeiro e em Londres.