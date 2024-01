UTA Arad da Roménia contrata João Pedro ao Chaves

Segundo nota publicada nas redes sociais do emblema do campeonato romeno de futebol, o jogador vimaranense, de 30 anos, assinou “contrato válido por seis meses com opção de prorrogação por mais uma temporada”.



João Pedro é o segundo futebolista português a reforçar o plantel do UTA Arad esta temporada, depois do defesa direito Diogo Rodrigues (ex-Covilhã).



O médio centro estava ao serviço do Desportivo de Chaves há um ano, tendo cumprido 29 jogos com a camisola azul-grená.



Antes esteve quatro épocas no Tondela aquando da passagem do clube beirão pela I Liga portuguesa de futebol, onde cumpriu 115 jogos e apontou 18 golos.



A par da formação no Vitória de Guimarães e da passagem pela equipa principal e equipa B do clube da cidade berço, representou, ainda, o La Galaxy, nos Estados Unidos da América, e o Apollon Smyrnis, na Grécia.