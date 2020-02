Valência ainda sem Guedes sobe ao quarto lugar da Liga espanhola

No Estádio Mestalla, frente ao antepenúltimo classificado da prova, Soler fez o único golo da partida, aos 77 minutos, com assistência do ex-Benfica Rodrigo, e deixou o Valência, para já, no quarto posto da prova e na luta por um lugar na Liga dos Campeões da próxima temporada.O internacional português Gonçalo Guedes, que regressou aos treinos durante a última semana, depois de longa paragem devido a lesão, ainda não foi utilizado na equipa "che".O Valência passou a somar 37 pontos, mas pode ainda ser ultrapassado pelo Getafe e apanhado pela Real Sociedad.





Real vence Atlético e segura liderança







Antes, o Real Madrid manteve a liderança isolada na Liga espanhola, ao vencer (1-0) o dérbi de Madrid, frente ao Atlético, sem o internacional português João Félix.No Estádio Santiago Bernabéu, onde se cumpriu um minuto de silêncio em memória do antigo basquetebolista norte-americano Koke Bryant, vítima de um acidente de helicóptero na passada semana, os "colchoneros" não puderam contar com o antigo avançado do Benfica, devido a uma lesão muscular na perna direita, mas os anfitriões também não tiveram Gareth Bale e Eden Hazard, ambos igualmente a contas com lesões.O ponta de lança francês Karim Benzema foi a grande figura do encontro, ao apontar o único tento, à passagem do minuto 56, após assistência do compatriota Ferland Mendy, um golo que permitiu ao conjunto liderado por Zinedine Zidane manter-se isolado na liderança da "La Liga", com 49 pontos, mais seis que o segundo classificado FC Barcelona, que entra em campo apenas no domingo, quando receber o Levante.O Atlético de Madrid é quinto, com 36 pontos, os mesmos do Getafe, que tem menos um jogo, sendo que os "rojiblancos" podem também ser ultrapassados por Real Sociedad.





Raúl de Tomás em bom plano







No sul de Espanha, o antigo ponta de lança do Benfica Raúl de Tomás voltou a mostrar-se em bom plano, ao apontar o quarto golo consecutivo pelo Espanyol, que, ainda assim, não evitou a derrota em Granada (2-1).Depois do espanhol ter inaugurado o marcador (27) no Estádio Nuevo Los Cármenes, o clube andaluz, que teve no "onze" os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte, operou a reviravolta pelo venezuelano Darwin Machis (38) e no primeiro minuto da segunda parte (46), através do espanhol Carlos Fernández.

Depois de dois desaires consecutivos, o Granada voltou às vitórias e soma agora 30 pontos, no 10.º posto, enquanto Espanyol mantém o 20.º e último lugar, em igualdade pontual com o Leganés, ambos com 15.