Valência, com Thierry Correia e Gonçalo Guedes, abre "La Liga" com vitória

Uma expulsão do médio Hugo Guillamon, por uma rasteira a um adversário num lance prometedor, deixou a equipa da casa reduzida a dez unidades desde o minuto três, o que obrigou a alterar a sua estratégia, mas à passagem dos 11 minutos, Carlos Soler colocou-a na frente do marcador, na execução de um penálti.Em desvantagem, o Getafe foi para cima do Valência, que baixou o bloco defensivo e foi resistindo à ofensiva da equipa visitante, que terminou com 74 por cento de posse de bola contra 26 do adversário e vantagem esmagadora em todos os dados estatísticos da partida.O Getafe também viu um jogador seu, o central uruguaio Erick Cabaco, ser expulso aos 76 minutos, por acumulação de cartões amarelos.

Pelo Valência jogaram dois internacionais portugueses, Thierry Correia e Gonçalo Guedes, de sub-21 e "AA", respetivamente, com o primeiro a completar a partida e o segundo a ser substituído aos 86 minutos, pelo avançado espanhol Jason.