Valência empata e pode ficar mais distante do terceiro posto

O Valência adiantou-se no marcador aos 59 minutos, através de Santi Mina, a passe do português Gonçalo Guedes, que foi titular juntamente com Ruben Vezo, mas consentiu o empate aos 63 minutos, por intermédio do uruguaio Maximiliano Gomez.



Antes, o Eibar, que se encotnra num tranquilo 11.º posto e contou com Paulo Oliveira os 90 minutos, foi derrotado em casa pelo Getafe por 1-0, com golo do uruguaio Mathias Olivera, aos 23 minutos. O português Antunes entrou aos 88, numa vitótia que deixa a euqipa visitante ainda a sinhar com um eventual apuramento para a Liga Europa - está a três pontos.