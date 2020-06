Valência perde em Eibar e falha acesso aos lugares da UEFA

O momento de infelicidade para o jogador da República Centro Africana aconteceu logo aos 16 minutos de jogo, na sequência de um pontapé de canto cobrado por Pedro Leon, suficiente para o Eibar dar um importante passo rumo à permanência, agora com 32 pontos, no 17.º lugar.O Valência, que continua sem vencer fora desde dezembro e ainda terminou o jogo com menos um elemento, face à expulsão do ex-FC Porto Mangala (89), desperdiçou a oportunidade de ultrapassar a Real Sociedad e Villarreal para colar-se ao Getafe, permanecendo no oitavo lugar, com 46.No clube "che", Gonçalo Guedes jogou 62 minutos e Thierry Correia não saiu do banco de suplentes, enquanto, no Eibar, Paulo Oliveira atuou durante todo o encontro, ao contrário de Rafa Soares, que não foi opção.





Bétis volta às vitórias







No Benito Villamarín, o médio William Carvalho saltou do banco aos 80 minutos para dar o seu contributo no triunfo tangencial (1-0) e consequente regresso aos bons resultados do Bétis, na receção ao lanterna-vermelha Espanyol.O defesa-central Marc Bartra surgiu ao primeiro poste a cabecear para o único golo do encontro, após um canto cobrado por Canales, quando estavam decorridos 48 minutos, resultado que deixa os andaluzes tranquilos no 13.º posto, com 37 pontos.

Já os catalães, com 24, continuam com dificuldades em deixar o último lugar de "La Liga".