Valência perde em Eibar e pode deixar fugir Barcelona para oito pontos

Lusa 16 Dez, 2017, 20:40 | Futebol Internacional

A equipa do defesa Rúben Vezo e do avançado Gonçalo Guedes, que entrou aos 73 minutos, após ausência por lesão, mantém os 34 pontos, face aos 39 do Barcelona, e pode ser mesmo ultrapassada hoje no segundo lugar, se o Atlético de Madrid, com 33 pontos, vencer em casa o Alavés.



A derrota começou num lance em que a defesa do Valência desperdiçou várias possibilidades de alívio, permitindo que a bola chegasse ao médio japonês Takashi Inui (48) que atirou a contar.



O empate surgiu por Santi Mina (57), concluindo um lance que parece precedido de fora de jogo e que teve um defesa contrário a desviar a bola a preceito do avançado.



Já aos 87, um cruzamento da direita e cabeceamento do médio Joan Jordán, antecipando-se à defesa, garantiu os três pontos à equipa que teve Paulo Oliveira no 'onze' e Bebé no banco.



Horas antes, no dérbi do País Basco, Athletic Bilbau e Real Sociedad empataram-se (0-0) e perderam terreno na corrida aos lugares europeus.