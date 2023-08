Valência soma segundo triunfo e Gerard Moreno faz história no Villarreal

No primeiro encontro da ronda, frente ao Maiorca (1-0), Gerard Moreno deu o triunfo, aos 62 minutos, ao 'submarino amarelo', que somou assim os seus primeiros pontos na edição 2023/24 de La Liga.



O catalão, de 31 anos, fez o seu 107.º golo pelo Villarreal, no qual está na equipa principal desde 2012/13, com uma passagem apenas pelo Maiorca, ultrapassando o anterior recordista Adriano García.



Depois de uma temporada em que apenas se salvou da despromoção na última ronda, o Valência, com os portugueses Thierry Correia e André Almeida no 'onze', está a ter um bom início da temporada e somou o segundo triunfo em outros tantos jogos.



Contudo, a vitória dos valencianos apenas foi consumada aos 74 minutos, por Pepelu, na marcação de uma grande penalidade, marcada após intervenção do videoárbitro.