Valência soma sétimo triunfo seguido na liga e pressiona FC Barcelona

04 Nov, 2017 | Futebol Internacional

O público do Mestalla assistiu hoje a um encontro nivelado, com uma primeira parte em que prevaleceu o golo de Parejo (14 minutos), e que só se desequilibrou em definitivo perto do final, com os tentos de Rodrigo (71) e Santi Mina, de grande penalidade (82), perante uma defesa que até agora tinha concedido apenas cinco golos.



No melhor arranque da sua história, o Valência, que contou com o português Gonçalo Guedes no 'onze', soma 27 pontos, menos um do que o FC Barcelona, que hoje recebe o Sevilha pressionado pelo novo triunfo da equipa 'che'.



Com oito triunfos e três empates, o Valência leva 11 jogos sem derrotas e tem, para já, o ataque mais concretizador do campeonato, com 30 golos, mais dois do que os catalães. O campeão Real Madrid, derrotado em Girona na ronda anterior, segue em terceiro com 20 pontos, antes de receber o Las Palmas no domingo