Valência vence em Sevilha e aproxima-se da última vaga de acesso à Champions

Lusa Comentários 31 Mar, 2019, 17:59 | Futebol Internacional

O tento do ‘capitão’ do conjunto ‘che’ surgiu em tempo de compensação da primeira parte, aos 45+1 minutos, na sequência de uma falta cometida sobre o lateral José Gayá dentro da área.



O internacional português Gonçalo Guedes foi titular no Valência, tendo sido substituído ao intervalo pelo russo Denis Cheryshev, e Daniel Carriço alinhou a tempo inteiro pelo Sevilha, ao contrário de André Silva, que nem entrou nas opções do técnico Joaquín Caparrós.



Com este triunfo, os valencianos subiram ao sexto lugar da competição liderada pelo FC Barcelona, com os mesmos 43 pontos dos andaluzes, sétimos, e estão a três do quarto posto, o último de acesso à Liga dos Campeões e que é ocupado pelo Getafe, que no sábado perdeu por 2-0 frente ao Leganés.



O Bétis, com William Carvalho, falhou a aproximação aos lugares europeus, ao empatar 1-1 no terreno do 19.º e penúltimo colocado Rayo Vallecano, que contou com o extremo Bebé.



Os dois jogadores lusos estiveram em destaque, cada um com uma assistência: Bebé cruzou para Raúl de Tomás inaugurar o marcador, aos 34 minutos, enquanto William Carvalho abriu caminho para que o antigo jogador do FC Porto Cristian Tello fizesse o empate, aos 81.



No primeiro jogo do dia, o Levante, com Rúben Vezo, e o Eibar, com Paulo Oliveira, empataram 2-2, sendo que os valencianos estiveram por duas vezes em vantagem, com golos de José Morales e Rúben Rochina, mas permitiram que os bascos igualassem, por Gonzalo Escalante e Sergio Enrich.