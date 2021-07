Valeri Karpin nomeado novo selecionador da Rússia

O técnico Valeri Karpin, atual treinador do Rostov, vai assumir as 'rédeas' da seleção da Rússia de futebol, substituindo Stanislav Cherchesov, demitido devido ao mau desempenho no Euro2020, anunciou hoje a federação russa.