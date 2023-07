Van der Sar deixou cuidados intensivos após hemorragia cerebral

A informação foi dada pelo próprio, com o antigo guarda-redes do Ajax e do Manchester United a publicar uma fotografia ainda deitado na cama do hospital, a sorrir e ao lado da sua mulher, Annemarie.”, indicou o antigo jogador, de 52 anos, na rede social Instagram.Edwin van der Sar tinha em maio cessado funções como diretor geral do Ajax, cargo que ocupou desde 2016 e após a pior época do clube desde há 14 anos, com o emblema de Amesterdão a terminar o campeonato em terceiro, atrás de Feyenoord e PSV EindhovemConsiderado um dos melhores guarda-redes de todos os tempos, Van der Sar notabilizou-se no Ajax, entre 1990 e 1999, período em que conquistou a sua primeira Liga dos Campeões, alcançando a segunda já ao serviço do Manchester United (2007/08).Van der Sar representou também a Juventus (1999/2001), o Fulham (2001/2005) e o VV Noordwijk, clube do seu início (1989/90) e fim (2015/16) de carreira.