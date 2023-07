Van der Sar fora de perigo de vida após sofrer hemorragia cerebral

"Edwin ainda está na unidade de cuidados intensivos, mas está estável. Não corre perigo de vida. Sempre que o visitamos, está comunicativo. Temos de esperar pacientemente para ver como a sua situação vai evoluir", informou através da rede social Twitter o clube de Amesterdão.



Edwin van der Sar, de 52 anos, estava de férias na ilha croata de Hvar quando sofreu uma hemorragia cerebral e foi transportado de helicóptero para uma unidade hospitalar em Split.



O guarda-redes, antigo jogador do Ajax, Juventus, Fulham e Manchester United, era, desde novembro de 2014, CEO do emblema neerlandês, mas no final de maio foi comunicada a sua saída, por decisão do ex-guardião, embora as funções apenas cessem em 01 de agosto.



O internacional pelos Países Baixos em 130 ocasiões tem no palmarés duas ligas dos Campeões, um Mundial de clubes, uma Supertaça Europeia, uma Liga Europa, quatro ligas inglesas e outras tantas neerlandesas.