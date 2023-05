Van Nistelrooy deixa comando técnico do PSV

“O treinador Ruud van Nistelrooy anunciou hoje que vai deixar o PSV. Na reunião de terça-feira, entre a direção e Van Nistelrooy, ficou acordado que era importante manter o foco no jogo de domingo, com o AZ Alkmaar, e que as partes voltariam a falar no final da temporada. Hoje de manhã, Van Nistelrooy reclamou a falta de apoio no clube e comunicou que irá sair imediatamente”, refere a nota.



O emblema de Eindhoven, em que alinha o avançado português Fábio Silva, “lamenta a decisão” do técnico, deixando, contudo, um agradecimento pelas conquistas da Supertaça neerlandesa e da Taça dos Países Baixos, ambas frente ao Ajax.



Desta forma, Van Nistelrooy, que tinha contrato até 2025, já nem estará no banco do PSV na partida da derradeira jornada da Eredivisie, com o AZ Alkmaar, no domingo, sendo substituído pelo adjunto Fred Rutten, que já orientou a equipa principal, entre 2009 e 2012.



O PSV ocupa atualmente o segundo lugar do campeonato neerlandês, atrás do já campeão Feyenoord, bastando-lhe um ponto em Alkmaar para ‘carimbar’ a vice-liderança e a consequente presença na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.



Van Nistelrooy, um antigo internacional neerlandês, que, enquanto futebolista, jogou ao serviço de PSV, Manchester United, Real Madrid, Hamburgo e Málaga, teve esta época a primeira experiência ao comando de uma equipa sénior, tendo substituído no cargo o alemão Roger Schmidt, atual técnico do Benfica.