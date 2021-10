Veneza bate Fiorentina e deixa lugares de despromoção da Liga italiana

O golo que decidiu o destino da partida foi marcado pelo avançado Mattia Aramu, aos 36 minutos, e a Fiorentina não só não foi capaz de recuperar na segunda parte como viu ainda o seu avançado Riccardo Sottil ser expulso aos 77 minutos, por acumulação de cartões amarelos.



Com este triunfo, o Veneza deixou os lugares abaixo da 'linha de água' e subiu ao 15º lugar, com oito pontos, enquanto a Fiorentina segue em nono, com 12.



A Serie A é liderada pelo Nápoles, com 24 pontos, seguido do AC Milan, com 22, do Inter, com 17, da Roma, de José Mourinho, com 15, e de um trio formado pela Lazio, pela Atalanta e pela Juventus, todos com 14 pontos.