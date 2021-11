Verona e Torino vencem no fecho da 13.ª da Serie A

No embate entre Verona e Empoli, os golos só surgiram no segundo tempo, com o médio checo Antonin Barak a adiantar a formação da casa aos 49, mas com o defesa italiano Simone Romagnoli a empatar para o Empoli aos 67. A igualdade no marcador só foi desfeita aos 90+1, através do médio francês Adrian Tameze.



Com os três pontos, a turma capitaneada por Miguel Veloso ascendeu ao nono lugar com 19 pontos em 13 jornadas, enquanto o Empoli é 12.º com 16.



Já no duelo entre Torino e Udinese, foi o atacante croata Josip Brekalo quem abriu o ativo, logo aos oito minutos, com o defesa brasileiro Bremer a dilatar a contagem aos 49 para os homens da casa, e o melhor que os forasteiros conseguiram, com Beto a atuar durante toda a partida, foi reduzir aos 77 por intermédio do avançado argentino Fernando Forestieri.



A formação de Turim subiu ao 11.º posto com 17 pontos, enquanto a Udinese está em 15.º com 14 pontos.



O Nápoles e o AC Milan dividem a liderança da Serie A com 32 pontos, com o Inter Milão em terceiro com 28 pontos.