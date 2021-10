Vertonghen nos convocados da Bélgica para a Liga das Nações

Na luta pela segunda edição da competição, conquistada por Portugal em 2019, a Bélgica vai enfrentar na quinta-feira a França, que eliminou a equipa das quinas na fase de grupos, em Turim, enquanto, no dia anterior, a Espanha vai defrontar a anfitriã Itália, em Milão.A final está marcada para 10 de outubro, em Milão, depois do encontro de atribuição do terceiro lugar, em Turim.Jan Vertonghen, que cumpre a segunda temporada no Benfica, é escolha habitual do selecionador Roberto Martínez, sendo o capitão da equipa, e esteve no Euro2020.Esta temporada, o defesa, de 34 anos, já foi utilizado em 10 jogos ao serviço dos encarnados, a que se soma um jogo pela Bélgica na qualificação para o Mundial2022.

Na lista de convocados da Bélgica destaque para a ausência do defesa Thomas Vermaelen, que alinha nos japoneses do Vissel Kobe, e que está impedido de ser chamado devido às restrições sanitárias causadas pela pandemia de covid-19.