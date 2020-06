Veterano holandês Huntelaar renova com o Ajax até 2021

“Eu queria realmente continuar, de preferência aqui no Ajax. Não me vejo a jogar com outra camisola que não seja esta. Sinto-me em forma, venho treinar com prazer e tenho a certeza de que ainda posso contribuir em campo”, afirmou o ponta de lança, que completa 37 anos em agosto, citado pelo site do Ajax na Internet.



O internacional pelos Países Baixos em 76 encontros reconheceu que o seu papel na equipa “tem mudado ao longo dos anos” e que essa situação “tem sido muito pensada e discutida com o treinador [Erik ten Hag]”.



Por sua vez, Marc Overmars, diretor do clube no qual alinha o guarda-redes português Bruno Varela, vincou que “queria manter Huntelaar de qualquer maneira”, acreditando que irá ser determinante “no desenvolvimento de jovens talentos”.



Em três épocas ao serviço do clube de Amesterdão, Huntelaar apontou 46 golos, 10 dos quais na temporada 2019/2020, dada como terminada no final de abril e sem vencedor, devido à pandemia de covid-19.