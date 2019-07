Víctor Valdés regressa ao FC Barcelona para treinar equipa de juniores

Lusa Comentários 19 Jul, 2019, 15:17 | Futebol Internacional

Valdés, de 37 anos, que fez quase toda a carreira, incluindo a formação, no FC Barcelona, retirou-se em 2017, depois de, a partir de 2014, ainda ter defendido as balizas de Manchester United, Standard Liège e Middlesbrough.



O jogador, que tem vários títulos pelo FC Barcelona e seleção espanhola, foi treinador na última época dos juniores do ED Moratalaz, com os quais foi campeão da região de Madrid.