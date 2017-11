Vídeo-árbitro avaliado em Zurique com exemplo português

Mário Aleixo - RTP 09 Nov, 2017, 12:27 / atualizado em 09 Nov, 2017, 12:33 | Futebol Internacional

Na reunião participaram dirigentes do futebol mundial com elementos do International Football Association Board (IFAB), o órgão que regulamenta as regras do futebol.



O dirigente máximo da arbitragem nacional fez o balanço deste encontro, em declarações ao jornalista da Antena 1, Alexandre Afonso.





Em síntese da reunião do IFAB com países que estão a implementar projeto vídeo-árbitro foram abordadas algumas questões aqui enumeradas:

Algumas notas a reter desta entrevista: Portugal é pioneiro do novo sistema; a Espanha segue-nos; árbitros do quadro convidados a prosseguir nesta nova perspetiva, em Portugal há dois árbitros que terminam a carreira Carlos Xistra e Bruno Paixão que podem seguir com "var"; todos devem remar para o mesmo lado na defesa deste sistema e a divulgação dos áudios deve se feita quando se entender conveniente.- Este balanço estava previsto há várias semanas e faz parte do projeto. Tem havido outras e haverá outras;- Em março está prevista decisão final sobre o que fazer a partir da próxima época;- Este é segundo ano de testes;- Foi feita uma avaliação da utilização do vídeo-árbitro;- IFAB tem dados de todos os países e apresentou conclusões e dados, muito úteis para todos;- IFAB partilhou os pontos fortes e o que há a melhorar;- IFAB partilhou as principais dificuldades do projeto com base na experiência destes meses em diferentes países;- Reflexão sobre protocolo do IFAB;- Foi um momento também, importante de troca de experiências entre os países;- Diversos países que ainda estão em fase mais atrasada aproveitaram para pedir apoio de Portugal.