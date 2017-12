Vídeoárbitro será utilizado na Liga francesa em 2018/19

Lusa 14 Dez, 2017, 17:28 | Futebol Internacional

"O vídeoárbitro estará na 'Ligue 1' na próxima temporada", referiu Desplat, na sequência de uma sessão na qual o VAR foi aprovado e delineadas as linhas gerais da sua aplicação.



O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noël Le Graët, confirmou a medida, já aplicada nos campeonatos português, italiano e alemão, entre outras competições.



"É uma boa iniciativa, todos os presidentes de clubes o apoiam, os clubes também, outros observadores também, penso", apontou o dirigente.



Já o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, explicou que a competição deve "seguir o movimento" e introduzir a tecnologia, que também estará presente na liga espanhola em 2018/19.



O International Board (IFAB), que supervisiona a utilização do VAR, vai deliberar em março do próximo ano sobre a aplicação no Mundial2018, na Rússia, uma vontade expressa do presidente da FIFA, Gianni Infantino.