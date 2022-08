Villareal vence em casa do Atl. Madrid

No principal jogo de ‘cartaz’ da ronda, os golos de Pino (73 minutos) e Gerard Moreno (90+8) decidiram a contenda para os visitantes, que agora somam seis pontos em seis possíveis, contra três do ‘Atleti’.



João Félix, substituído aos 70 minutos numa partida em que foi titular na equipa da casa, já não estava em campo quando surgiu o lance que mudou um jogo equilibrado entre dois candidatos ao pódio.



O argentino Molina, ‘reforço’ proveniente da Udinese para esta temporada, falhou um passe e ‘abriu’ o caminho do golo a Pino, que desfez o 'nulo' aos 73 minutos, e o defesa ainda viria a ser expulso, aos 90+4.



Aos 79, Rulli defendeu uma bola em cima da linha, num remate de cabeça do belga Carrasco, após uma bola ao poste de Matheus Cunha, no principal lance em que os ‘colchoneros’ podiam empatar, antes de Gerard Moreno fixar o resultado aos 90+8.



O ‘submarino amarelo’ junta-se ao campeão Real Madrid, ao Betis e ao Osasuna entre o grupo de equipas que lideram o campeonato.



Antes, o Athletic de Bilbau somou a primeira vitória na La Liga, chegando aos quatro pontos, graças a um tento de Berenguer, aos 42 minutos, na receção ao Valência (1-0), no qual Thierry Correia foi titular e saiu aos 75.



Ainda hoje, o FC Barcelona procura somar a primeira vitória na liga, na visita à Real Sociedad, sendo que, em caso de triunfo, os bascos juntam-se ao grupo de líderes.