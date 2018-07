Villarreal confirma contratação de Layún ao FC Porto

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Jul, 2018, 12:21 / atualizado em 11 Jul, 2018, 12:21 | Futebol Internacional

"O Villarreal alcançou um acordo de transferência com o FC Porto por Miguel Layún, que vai vestir de amarelo durante as próximas três temporadas (até junho de 2021). O defesa mexicano, que disputou o Mundial2018, vai integrar a equipa do 'submarino amarelo' nos próximos dias e posteriormente vai ser apresentado", lê-se no comunicado do clube.



Miguel Layún, de 30 anos, chegou aos azuis e brancos no início da época 2015/16, proveniente dos ingleses do Watford, que o emprestaram primeiro e depois o transferiram em definitivo, tendo alinhado três temporadas na formação portista, que o cedeu, em janeiro último, ao Sevilha.



O lateral, que jogou em clubes como Querétaro, Tijuana, Veracruz, Atalanta e América, vai ser o sexto mexicano a envergar a camisola do Villarreal, depois de Antonio De Nigris, Amarillo Guille Franco, Javier Aquino, Giovani dos Santos e Jonathan dos Santos.