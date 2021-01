Villarreal de regresso ao pódio da "La Liga"

Para o Celta, a semana é especialmente aziaga, já que foi eliminado da Taça do Rei pelo Ibiza, da II B, com quem perdeu por 5-2.



Após este jogo da 18.ª jornada, o Villarreal chega aos 32 pontos, só superado pelos 38 do Atlético de Madrid e os 36 do Real Madrid.



A goleada iniciou-se aos cinco minutos, com um passe errado no meio campo do Celta que Parejo aproveitou para ficar com a bola e servir Gerard Moreno, que atirou a contar.



O segundo golo, aos 14, começou com outro erro monumental - um alívio sem nexo do guarda-redes Ruben Blanco, que chegou a Trigueros, sem problemas para centrar para o desmarcado Moi Gómez, autor do tento.



Sem tempo para se recompor, o Celta sofreu o terceiro aos 20 minutos. Um livre direto de Parejo, de uma zona lateral aparentemente pouco perigosa.



A fechar a goleada, Fer Niño fez o 4-0 aos 30 minutos, em contra-ataque conduzido por Gerard Moreno.



A segunda parte teve pouca história: posse de bola sem ocasiões para o Celta, o Villareal apenas à espreita de mais um erro que aparecesse para ampliar o marcador.