Villarreal e Atlético de Madrid empatam em jogo com liderança alternada

O argentino Ángel Correa colocou o Atlético de Madrid em vantagem aos 11 minutos, com um ‘chapéu’ de 50 metros, mas o Villarreal deu a volta com golos de Pau Torres, aos 29, e Alberto Moreno, aos 58, em dois lances com culpas para o guarda-redes Jan Oblak.



O campeão Atlético de Madrid, já com o português João Félix em campo, puxou dos galões e chegou ao empate por intermédio de Geoffrey Kondogbia, aos 67 minutos, que viria a ser expulso aos 90+2, num lance em que também Gerónimo Rulli parece mal batido.



O Atlético de Madrid segue na quarta posição, com 33 pontos, a 16 do líder Real Madrid, que soma mais um jogo, enquanto o Villarreal é oitavo, com 29, a três do sexto lugar do FC Barcelona.



O Sevilha manteve-se na perseguição ao Real Madrid com um triunfo caseiro por 1-0 sobre o Getafe, com um golo do avançado Rafa Mir, aos 22 minutos, resultado que também permitiu reforçar o segundo lugar.



O triunfo magro foi suficiente para o Sevilha assegurar os três pontos e manter-se a cinco do Real Madrid, com menos um jogo, que no sábado goleou o Valência (4-1).



Do lado do Getafe, equipa do técnico Quique Flores (ex-Benfica) que vinha de dois triunfos seguidos, um deles precisamente sobre o Real Madrid (1-0), Florentino foi titular, mas acabou por sair durante a segunda parte, já nos minutos finais da partida.



O Sevilha, que é comandado por Julen Lopetegui (antigo treinador do FC Porto), passou a ter 10 pontos de vantagem sobre o Real Bétis, que aparece agora no terceiro posto, com 34, mais um do que o Atlético Madrid, quarto, e Real Sociedade, quinta.



Num duelo entre equipas que estão na luta pelas provas europeias e até pela Liga dos Campeões, Rayo Vallecano e Bétis empataram a uma bola, com três portugueses em campo.



O guarda-redes Rui Silva e o médio William Carvalho foram titulares no Bétis, que chegou à vantagem aos 45+2 minutos, por Canales, numa altura em que já atuava com menos uma unidade, por expulsão de Moreno, aos 33, mas o Rayo Vallecano fugiu à derrota na segunda parte.



Com Bebé no relvado (foi lançado aos 67 minutos), a equipa de casa refez a igualdade aos 70 pelo internacional albanês Ivan Baliu, jogador nascido em Espanha e que chegou a representar o Arouca.



Mesmo com o empate, o Rayo Vallecano, que regressou esta temporada ao principal escalão, segue num surpreendente sétimo lugar, a apenas dois pontos da ‘Champions’.



O Osasuna regressou às vitórias após 10 jogos de jejum na Liga com um triunfo por 2-0 frente ao Cádiz, com golos do croata Arte Budimir, aos 38 minutos, e Kike Barja, aos 48, e segurou o 12.º posto, com 25 pontos.



O Cádiz, que nos últimos sete jogos somou apenas dois pontos, segue em zona de despromoção, no 19.º lugar, com 14 pontos, apenas mais três que o lanterna-vermelha Levante (20.º, com 11).



Alavés e Athletic Bilbau empataram a zero e seguem na 17.ª e nona posição, respetivamente, com 17 e 28 pontos.