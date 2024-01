Villarreal eliminado na Taça do Rei de futebol por equipa da terceira divisão

O jogo começou a disputar-se ainda no domingo, com as duas equipas empatadas aos 90 minutos, após os golos de Akhomach para o Villarreal, aos 82 minutos, e Planas, de penálti aos 87, para a equipa da casa.



Uma falha de eletricidade não permitiu a continuação do jogo e obrigou ao adiamento do que faltava jogar, o prolongamento, para o dia de hoje, num contexto que motivou trocas de acusações entre os responsáveis dos dois clubes.



Depois de se manter a igualdade 1-1, os Unionistas de Salamanca garantiram o apuramento para os oitavos de final já no desempate por grandes penalidades, com Planas a falhar para a equipa da casa e Moreno e Kiko para o Villarreal, terminando 7-6.