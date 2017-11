Villarreal empata na visita ao Athletic Bilbau

Lusa 20 Nov, 2017, 09:51 / atualizado em 20 Nov, 2017, 10:13 | Futebol Internacional

Trigueros, aos 28 minutos, deu vantagem ao Villarreal, oito minutos depois de ter desperdiçado uma grande penalidade, enquanto Aduriz, aos 77, empatou para o Athletic.



Com este empate o Villarreal desperdiçou a oportunidade de ultrapassar o Sevilha no quinto lugar, mantendo-se no sexto posto, com 21 pontos, menos 13 do que o líder FC Barcelona, enquanto o Athletic segue na 15.ª posição, com 11.



O Levante destacou-se da zona de despromoção, ao vencer por 2-0 no terreno do lanterna-vermelha Las Palmas, com golos do costa-marfinense Doukouré, aos 71, e de Jason, aos 79.



Após o triunfo nas Canárias, o Levante segue no 12.º lugar, com 15 pontos, enquanto o Las Palmas permanece no 20.º e último lugar, com os mesmos seis pontos de Alavés.



Antes, o Valência já tinha restabelecido em quatro ponto o atraso para o FC Barcelona, líder do campeonato espanhol, ao vencer por 2-0 no estádio do Espanyol, num encontro em que Gonçalo Guedes alinhou na última meia hora.



O português substituiu Antonio Latorre aos 60 minutos, numa altura em que as duas equipas estavam empatadas, e contribuiu para a melhor fase do Valência, premiada com os golos do médio francês Geoffrey Kondogbia, aos 67, e do avançado Santi Mina, aos 83.



Após os jogos da 12.ª jornada da prova, o Valência repôs em quatro pontos o atraso para o FC Barcelona, a uma semana do confronto entre as duas equipas, e distanciou-se dos perseguidores Real Madrid, campeão em exercício, e Atlético de Madrid, que empataram 0-0 no sábado.



O FC Barcelona é que não facilitou na visita ao Leganes, conquistando a 11.ª vitória no campeonato, em 12 partidas, por categórico 3-0, com um 'bis' do avançado uruguaio Luis Suarez, deixando os rivais da capital à distância de 10 pontos.



Também hoje, o português Luisinho foi titular no Deportivo, mas não conseguiu incapaz de evitar a derrota por 3-2 no recinto do Málaga, antepenúltimo classificado, num encontro em que a equipa visitante chegou a estar em vantagem, por 2-1.