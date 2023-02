Villarreal sobe ao sétimo lugar na La Liga

Os visitantes, com o internacional português Domingos Duarte no eixo da defesa, até se adiantaram primeiro no marcador, através do avançado turco Enes Unal, aos nove minutos, mas ainda antes do intervalo, aos 44, o médio nigeriano Samuel Chukwueze fez o golo do empate para o "submarino amarelo".E o experiente José Luis Morales deu a vitória ao Villarreal, aos 52, após assistência de Chukwueze, possibilitando à formação orientada por Quique Setién ascender ao sétimo lugar da La Liga, com 34 pontos, os mesmos do sexto, o Rayo Vallecano, e mais um ponto do que o Osasuna.Já o Getafe, orientado por Quique Flores, está no 19.º posto, com 22 pontos, com menos um ponto do que o Valência (18.º) e a dois pontos do 17.º lugar, ocupado pelo Valladolid, que garante a permanência.O FC Barcelona, que foi no domingo surpreendido pelo Almeria (derrota fora por 1-0), mantém a liderança do campeonato, com mais sete pontos do que o "eterno" rival Real Madrid, que empatou o dérbi com o Atlético de Madrid no sábado.