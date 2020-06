Villarreal vence em Vigo ao cair do pano e aproxima-se dos lugares europeus

Nos Balaídos, o espanhol Manuel Trigueros saltou do banco de suplentes aos 58 minutos para marcar o único tento do encontro, aos 90+1, e garantir a vitória do ‘submarino amarelo’, que, assim, colocou um ponto final numa série de três desaires consecutivos, somando 41 pontos, no oitavo posto.



Se o Villarreal aproveitou o deslize do Valência, na sexta-feira, o Celta de Vigo permanece em zona perigosa da tabela, no 17.º posto, com 26, o primeiro acima da zona de despromoção, e pode mesmo cair para os lugares perigosos, caso o Maiorca obtenha o triunfo, ainda hoje, na receção ao líder FC Barcelona, de Nélson Semedo.



No primeiro jogo do dia, o Espanyol ficou com a tarefa facilitada quando o guarda-redes do Alavés Fernando Pacheco recebeu ordem de expulsão, aos 19 minutos, tendo sido rendido por Roberto, antigo jogador do Benfica, que ainda conseguiu manter o ‘nulo’ com várias defesas importantes até ao período de descontos da primeira parte, altura em que o colombiano Bernardo (45+3) começou a construir o triunfo (2-0) catalão.



No reinício, o chinês Wu Lei colocou um ponto final nas aspirações dos bascos, que seguem no 14.º lugar, com 32 pontos, enquanto os anfitriões chegaram aos 23, mantendo o 20.º e último posto.



Com golos do turco Enes Unal, logo aos dois minutos, e de Ruben Alcarraz, aos 54, o Valladolid foi vencer por 2-1 ao terreno do Leganés, que contou com o português Kevin Rodrigues. De grande penalidade, Óscar Rodriguez (83), ainda reduziu para os locais, mas nada impediu os forasteiros de regressar às vitórias.



Com 32 pontos, o Valladolid segue na 14.ª posição, enquanto a equipa dos arredores de Madrid é 19.ª e penúltima colocada, com 23, os mesmos do Espanyol.