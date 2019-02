Villarreal vence o Sevilha antes da receção ao Sporting

Lusa Comentários 17 Fev, 2019, 22:06 | Futebol Internacional

Ao intervalo já o Villarreal se impunha por 2-0, graças aos golos de Álvaro, aos 20 minutos, e do camaronês Karl Ekambi, aos 45, tendo consolidado a vitória na segunda parte com o terceiro golo, marcado aos 86, por Alfonso.



Com este triunfo, o Villarreal subiu ao 18º lugar, com 23 pontos, os mesmos o Rayo Vallecano (19.º), mas permanece na zona de despromoção, tendo como adversário mais próximo de alcançar o Celta de Vigo (17º), orientado pelo treinador português Miguel Cardoso, com 24 pontos.



O Sevilha, pelo qual o avançado português André Silva foi totalista, manteve o quarto lugar, com 37 pontos, mas tem agora o Getafe, quinto, a apenas um ponto de distância, e viu o FC Barcelona e o Atlético Madrid, primeiro e segundo classificados, distanciarem-se no topo da classificação, com 54 e 47 pontos, respetivamente.



O Real Madrid, que perdeu hoje em casa com o Girona, por 2-1, está na quarta posição, com 45 pontos.



O Villarreal, que venceu o Sporting na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, em Alvalade, por 1-0, recebe os ‘leões’ na próxima quinta-feira, em jogo da segunda mão.



Em outro jogo disputado hoje, o Bétis parece ter acusado o desgaste da partida em Rennes, na quinta-feira, para a Liga Europa, e não foi além do empate a um golo em casa frente ao Alavés.



A equipa andaluz, com William Carvalho no ‘onze’, adiantou-se no marcador aos 15 minutos, pelo argentino Giovani Lo Celso, mas o Alavés restabeleceu a igualdade aos 28, pelo central chileno Guillermo Maripan.



O Bétis é oitavo classificado, com 33 pontos, enquanto o Alavés está em sexto lugar, que dá acesso à Liga Europa, com 36 pontos.