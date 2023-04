Villarreal vence Real Madrid e abre mais a porta do título ao FC Barcelona

Os ‘merengues’ até estiveram por duas vezes na frente do marcador, com 1-0 e 2-1, mas permitiram a reviravolta ao Villarreal, que está em nítido crescendo de rendimento nesta fase final da época e a recuperar lugares na tabela classificativa.



Um autogolo do central Pau Torres colocou o Real Madrid na frente do marcador, mas o médio ala/extremo nigeriano Samuel Chukwueze, que viria a ser a figura da partida, levou o jogo empatado para o intervalo, ao marcar aos 39.



Logo no início da segunda parte, num lance de inspiração individual, o brasileiro Vinícius Júnior repôs a vantagem ao Real Madrid, aos 48, mas a ponta final do Villarreal virou o resultado do avesso, com Jose Luis Morales a fazer o 2-2, aos 70, e o mesmo Chukwueze a dar os três pontos à formação visitante, aos 80.



O Real Madrid parece conformado com a perda do título para o FC Barcelona, quando faltam 10 jornadas para o final do campeonato, e arrisca que o atraso para o grande rival aumente para 15 pontos, caso os catalães vençam o Girona, em Camp Nou, na segunda-feira.



Neste momento, o FC Barcelona lidera com 71 pontos (27 jogos), seguido do Real Madrid, com 59 (28), do Atlético de Madrid, com 54 (27), da Real Sociedad, com 51 (28), do Villarreal, com 47 (28) e do Betis, em sexto lugar, com 45 (27).



No domingo, o Atlético de Madrid desloca-se ao terreno do Rayo Vallecano e pode aproximar-se do Real, enquanto o Betis tem a possibilidade de recuperar o quinto posto, caso vença na receção ao Cadiz.



Nos outros jogos de hoje da 28.ª jornada, a Real Sociedad confirmou o seu favoritismo ao vencer (2-0) em casa o Getafe, cuja defesa foi liderada pelo internacional luso Domingos Duarte, o Athletic Bilbau foi à Catalunha vencer o Espanyol (2-1), e o Osasuna fez valer o fator casa e bateu o Elche (2-1).