Villarreal volta a perder e cai para penúltimo lugar em Espanha

12 Jan, 2019

Molina, aos 52 minutos e a passe do português Antunes, adiantou a formação madrilena na visita ao 'submarino amarelo', que conseguiu o empate com um autogolo de Cabrera (76), mas a reta final do jogo viria 'roubar' à equipa da casa a quinta igualdade seguida em todas as competições, a quarta no campeonato.



Angel Rodríguez marcou aos 89 minutos, voltando a colocar o Getafe na frente, e, no segundo de quatro minutos de desconto, o camaronês Ekambi falhou a grande penalidade que teria restabelecido a igualdade.



O resultado deixa o Getafe provisoriamente no sexto posto, com 28 pontos, uma vez que o Bétis só entra em campo no domingo, na receção ao Real Madrid, quinto com 30.



Por seu lado, o adversário do Sporting nos '16 avos' da Liga Europa continua em 'crise' e caiu para o 19.º e penúltimo lugar de 'La Liga', com 17 pontos, depois da vitória do Rayo Vallecano perante o Celta de Vigo (4-2), de Miguel Cardoso.



O cenário pode agravar-se se o Athletic Bilbau vencer no domingo na receção ao terceiro classificado Sevilha, uma vez que os bascos são a primeira equipa acima da 'linha de água', com os mesmos 19 pontos do Rayo.



A última vitória do Villarreal para o campeonato chegou em 25 de novembro de 2018, na receção ao Bétis (2-1), sendo que esse triunfo tinha posto cobro a uma série de quase dois meses sem vencer no campeonato, desde 26 de setembro (3-0 em Bilbau).



Antes, o Alavés perdeu terreno na luta pelos primeiros lugares ao ceder uma igualdade a uma bola em casa do Girona, que se adiantou num remate acrobático de Stuani (12) antes de Borja igualar (50).



A formação orientada por Abelardo segue em quarto lugar com 32 pontos, menos um que o Sevilha, terceiro classificado com menos um jogo, e mais dois que o Real, que também só joga domingo, enquanto os catalães seguem em oitavo.



O Valência, sem Gonçalo Guedes e com Rúben Vezo a não sair do banco de suplentes, empatou em casa com o Valladolid, depois de o tento do 'capitão' Dani Parejo (71) ser anulado por Alcaraz (82), deixando o emblema 'che' no 10.º posto, com 23 pontos, a cinco dos lugares europeus.



No primeiro jogo do dia, o Leganés bateu o lanterna-vermelha Huesca por 1-0 e chegou ao 14.º lugar, com 22 pontos, os mesmos do Valladolid, mas também do Eibar e da Real Sociedad, com menos um jogo.



No domingo, o líder FC Barcelona, com 40 pontos, recebe o Eibar, enquanto o segundo classificado, o Atlético de Madrid, tem 35 e joga primeiro, na receção ao Levante.



O Sevilha, terceiro, visita o Athletic enquanto o Real Madrid procura subir ao quarto lugar no terreno do Bétis.