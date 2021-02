Villas-Boas anuncia saída do Marselha

Depois de ter anunciado que iria deixar o Marselha no final da presente época, André Villas-Boas revelou esta terça-feira que apresentou a demissão do cargo que exercia no clube.", disse o treinador português em conferência de imprensa, marcada para fazer a antevisão ao jogo com o Lens, agendado para esta quarta-feira.





No centro da discórdia com os responsáveis do clube está a contratação do médio Olivier Ntcham ao Celtic explicada pelo treinador desta forma: "É um jogador que não estava na nossa lista".







”, afirmou o treinador, que na sexta-feira admitiu a possibilidade de deixar o clube no final da época, garantindo, no entanto, que está disposto a continuar até que a direção aceite o seu pedido.O técnico afirmou respeitar o contrato ao qual está vinculado e disse estar “” no encontro com o Lens, da 23.ª jornada da liga francesa, agendado para quarta-feira.O Marselha vive uma situação desportiva complicada, com três derrotas consecutivas na liga francesa, ocupando a nona posição da tabela, a 16 pontos do líder Lille, embora com dois jogos a menos.No sábado, dezenas de adeptos, 25 dos quais acabaram detidos, invadiram o centro de treinos do clube, para protestar contra a direção do clube, designadamente o presidente Jacques-Henri Eyraud.O jornal La Provence, que publicou um vídeo com uma árvore a arder à porta do complexo, descreve uma cena com vários artefactos pirotécnicos acionados ou arremessados, com o L'Équipe a explicar que a invasão foi premeditada.A invasão da "commanderie", nome dado ao centro de treinos dos marselheses, levou a que a Liga francesa de futebol adiasse a receção ao Rennes, agendada para esse dia.





O treinador fez ainda questão de salientar que não pretende receber qualquer indemnização e só aguarda pela resposta da direção.