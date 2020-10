Villas-Boas com duplicidade de sentimentos por defrontar o "seu" FC Porto

“Uma mistura de felicidade e tristeza. Estou de volta à minha cidade e ao meu clube favorito e será difícil para mim pessoalmente”, assumiu o técnico, que orientou os ‘dragões’ em 2010/11.



O treinador de 42 anos, que foi campeão, conquistou a Taça de Portugal e a Supertaça e ganhou ainda a Liga Europa pelo clube do coração, admitiu que foi “com muita emoção” que assistiu ao sorteio, que lhe colocou no caminho os rivais portugueses, ingleses e gregos.



“Estamos no meio de equipas de elite acostumadas a ganhar troféus e é um prazer jogar a fase de grupos contra eles e os seus grandes treinadores, Sérgio Conceição, Pedro Martins e Pep Guardiola. Agora, concentremo-nos no campeonato francês! Vamos, Olympique Marselha!”, complementou.



André Villas-Boas elogiou “todo o esforço” feito pela sua equipa na época passada para agora jogar a ‘champions’, que classificou como “competição maravilhosa”.



Depois de se destacar no FC Porto, no qual foi treinador principal apenas uma época, Villas-Boas prosseguiu a carreira nos ingleses do Chelsea e do Tottenham, nos russos do Zenit S. Petersburgo, nos chineses do Shangai SIPG e, desde 2019, orienta o Olympique de Marselha.