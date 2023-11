Vinícius fora de jogo até 2024

“No seguimento dos exames realizados ao nosso jogador Vinicius Júnior pelos serviços clínicos do Real Madrid, diagnosticou-se uma rotura do bíceps femoral, com afetação do tendão discal da perna esquerda. Situação pendente de evolução”, refere a nota do clube.



O avançado brasileiro, de 23 anos, foi dispensado da seleção ‘canarinha’, depois de se lesionar na quinta-feira à noite no jogo de qualificação da zona sul-americana (CONMEBOL) para o Mundial diante da Colômbia, em Barranquilla.



Vinicius teve de ser substituído logo aos 27 minutos, num jogo em que o Brasil perdeu por 2-1.



O avançado desfalca os ‘merengues’, num momento em que a equipa do Real Madrid segue a dois pontos do líder Girona na Liga espanhola e lidera, com apuramento garantido, o Grupo C da Liga dos Campeões.



Os espanhóis lideram o grupo, com 12 pontos, seguidos do Nápoles, com sete, do Sporting de Braga, a quem venceram nos dois jogos, com três, e do Union Berlin, com um.