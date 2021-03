Vinícius Júnior evita derrota do Real Madrid no último minuto

Os bascos colocaram-se em vantagem aos 55 minutos, na sequência de uma jogada bem delineada, que permitiu ao lateral Nacho Monreal cruzar a preceito para a finalização certeira do baixinho Portu.Perante a desvantagem, Zinedine Zidane tirou, de uma assentada, Asensio, Mariano Díaz e Isco, e lançou os jovens Hugo Duro, Vinícius Júnior e Rodrygo, quando faltava cerca de meia hora para o final.Seria precisamente em cima do apito final, aos 89 minutos, que o Real Madrid chegaria ao empate, com Lucas Vázquez a libertar-se na direita e a cruzar para o interior da área dos visitantes, onde surgiu Vinícius Júnior a rematar e a impedir o desaire dos ‘merengues’.Com o empate, o Real Madrid caiu para o terceiro lugar, com 53 pontos, em igualdade com o FC Barcelona, segundo colocado e que beneficia de uma melhor diferença de golos face ao rival madrileno.As duas formações estão a cinco pontos do líder Atlético de Madrid (58) – que tem menos um jogo – sendo que para a próxima jornada do campeonato está reservado um dérbi madrileno entre Atlético e Real, no domingo, no campo dos "colchoneros".

Já a Real Sociedad, que não perde há seis rondas e vinha de três vitórias seguidas, segue isolada no quinto lugar, com 42 pontos, embora agora tenha o Bétis, sexto colocado, mais próximo, com 39.