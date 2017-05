Vinte e cinco títulos para José Mourinho

Mário Aleixo - RTP 25 Mai, 2017, 08:55 / atualizado em 25 Mai, 2017, 08:57 | Futebol Internacional

A vitória da formação inglesa foi consubstanciada com golos do francês Paul Pogba, aos 18 minutos, e do arménio Henrikh Mkhitaryan, aos 48.



No rescaldo do triunfo José Mourinho explicou: "Foi uma exibição perfeita. Acho que desde o primeiro minuto que ficámos com a sensação de que estávamos no jogo e que estávamos a levá-lo para onde queríamos levar.



Com pragmatismo e com humildade, a saber onde o adversário era bom, a saber onde éramos mais fortes que o adversário, e a não ouvir, ou a ouvir e a rir, os poetas do futebol.



Eles (Ajax) queriam bola curta para pressionar e nós jogámos bola longa. Não esperavam Fellaini a jogar como 10 e ele dominou tudo no ar. Quando baixávamos o bloco, fizemo-lo de forma tão compacta que eles não conseguiam jogar.



O jogo estava nas nossas mãos desde o início.



Não sabia disso (Mourinho é o primeiro treinador a ter duas vitórias na Liga dos Campeões e duas na Liga Europa). Sabia que tinha recebido medalhas de três presidentes da UEFA: Lennart Johansson, Michel Platini e Aleksander Ceferin.



Até 8 de julho, não me falem em futebol. Estou cansado, mais cansado do que nunca. Nunca estive tão cansado no final de uma época. Quero é férias e descanso. Quero agradecer o apoio dos de sempre. Para o ano há mais".