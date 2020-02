Vissel Kobe conquista Supertaça do Japão após invulgar série de penáltis

Marcos Júnior (36 minutos), Takahiro Ogihara (54) e Erik (73) marcaram os tentos do Yokohama Marinos no empate 3-3 no tempo regulamentar, enquanto Douglas (27), Kyogo Furuhashi (40) e Hotaru Yamaguchi (69) marcaram para o Vissel Kobe, equipa em que alinha o espanhol Andrés Iniesta.



O vencedor do troféu só foi encontrado num desempate por grandes penalidades pouco comum. Após dois pontapés convertidos para cada lado, seguiram-se nove penáltis consecutivos falhados, até Hotaru Yamaguchi desfazer o ‘impasse’ e dar a vitória ao Vissel Kobe.