Vitinha assiste para golo de Nuno Mendes na goleada do PSG

Aos 37 minutos, os dois internacionais portugueses, que foram titulares, construíram o 3-1, já depois de o ex-"leão" Sarabia marcar o primeiro, aos 28, e o brasileiro Neymar o segundo, de penálti, aos 31, com Kurokawa a reduzir, aos 34.Ainda antes do intervalo, aos 40 minutos, o argentino Lionel Messi também marcou, assistido por Neymar, e, já na segunda parte, aos 60, inverteram papéis no 5-1.Os locais ainda apontaram um segundo tento, por Hiroto Yamami, aos 70 minutos, com Kylian Mbappé, que entrou aos 61, a fechar a contagem, de grande penalidade, aos 86.Na despedida da digressão ao Japão, o treinador Christophe Galtier fez alinhar três jogadores lusos, com Nuno Mendes a sair aos 61 minutos e Vitinha a ser substituído aos 73, altura em que entrou Danilo Pereira.No domingo, o Paris Sain-Germain cumpre o primeiro jogo oficial da época 2022/23, defrontando o Nantes na Supertaça francesa, o "Trophée des Champions".