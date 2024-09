Vitinha marca no triunfo do Paris Saint-Germain

Com Vitinha e João Neves a titulares, a equipa orientada pelo espanhol Luís Enrique conquistou a sua terceira vitória no campeonato e segue na liderança, com nove pontos, com dois de vantagem sobre o quarteto Marselha, Nantes, Lens e Mónaco.



Vitinha, aos 33 minutos, de penálti, Bradley Barcola, aos 36, e Colo Muani, aos 90+2, foram os autores dos golos do Paris Saint-Germain, tendo o kosovar Edon Zhegrova marcado para o Lille, aos 78 minutos.



O Lille, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, perdeu os primeiros pontos na nova temporada e segue no sexto lugar, com os mesmos seis pontos do Le Havre, sétimo, a três da líder Juventus e a um do quarteto formado por Marselha, Nantes, Lens e Mónaco.



No primeiro jogo do dia, o Mónaco, que vai defrontar o Benfica no novo modelo da Liga dos Campeões, esteve muito perto de continuar totalmente vitorioso no arranque do campeonato gaulês, sobretudo quando Zakaria deu vantagem já tarde na partida, aos 84 minutos, mas o Lens impediu o triunfo da equipa da casa, bem dentro dos descontos, aos 90+3, num penálti convertido por Frankowski (1-1).