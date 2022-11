Vitinha tem esperança em continuar na Liga Europa

O jogador recusou ter havido excesso de confiança da equipa depois do bom início de grupo, com duas vitórias nas primeiras duas rondas.



"Não houve excesso de confiança. Não estivemos ao nosso nível em alguns momentos e isso colocou-nos nesta situação. Agora, o objetivo é conquistar os três pontos e esperar que possamos continuar na Liga Europa", disse.







Para isso, os minhotos têm que vencer e esperar que o Union Berlin não ganhe em casa dos belgas do Union Saint Gilloise.O jogador de 22 anos disse esperar "dificuldades" da equipa sueca, última do grupo, só com derrotas, mas garantiu que a equipa está preparada."Preparámo-nos bem para este jogo e vamos entrar em campo para conquistar os três pontos", disse na conferência de imprensa de antevisão da partida.Melhor marcador da Liga Europa, com quatro golos (oito no total de todas as competições), confessou que "não esperava um início de época tão bom em termos pessoais" e, notando não ser um objetivo alcançar esse 'troféu', "se for possível atingir essa marca, melhor"."O mais importante não é isso, mas sim ajudar a equipa a seguir em frente na competição. Depois, logo se vê", frisou o internacional sub-21, que está na lista de 55 jogadores do selecionador nacional Fernando Santos para o Mundial2022 no Qatar.Sporting de Braga, terceiro classificado do grupo D, com sete pontos, e Malmö, quarto e último, com zero, defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo francês Ruddy Buquet.