Vítor Pereira deixa Shanghai SIPG

Num curto comunicado divulgado na rede social Twitter, o Shanghai SIPG enalteceu o trabalho realizado pelo treinador luso desde que assumiu o cargo em 2018, ano em que substituiu o compatriota André Villas-Boas, tendo comandado a equipa na conquista do seu primeiro título de campeã nacional.



Em 2019, venceu a Supertaça e, na última temporada, viu a equipa ser eliminada nas meias-finais do campeonato e terminar no quarto lugar, após perder a luta pela terceira posição, e a ser afastada nos oitavos da final da Liga dos Campeões asiática.



O antigo treinador do FC Porto, de 52 anos, além de orientar o Shanghai SIPG, comandou clubes como o Al-Ahli Jeddah (Arábia Saudita), Olympiacos (Grécia), Fenerbahçe (Turquia) e TSV 1860 Munique (Alemanha).