Vítor Pereira é o novo treinador do Al Shabab da Arábia Saudita

Pereira, bicampeão nacional com o FC Porto, em 2011/12 e 2012/13, está de volta ao ativo depois de praticamente um ano sem treinar, já que esteve desempregado desde que abandonou os brasileiros do Flamengo, em abril de 2023.



O antigo médio, natural de Espinho, regressa uma década depois à Arábia Saudita, onde em 2013/14 orientou o Al-Ahli Jeddah.



Vítor Pereira junta-se no futebol saudita aos treinadores compatriotas Luís Castro (Al Nassr), Pedro Emanuel (Al-Khaleej) e Jorge Jesus (Al Hilal).



No seu currículo, o técnico português tem ainda passagens por Sanjoanense, Sporting de Espinho, Santa Clara, Olympiacos (Grécia), Fenerbahçe (Turquia), Munique 1860 (Alemanha), Shanghai SIPG (China) e Corinthians (Brasil).



A sua estreia no Al Shabab está agendada para 16 de fevereiro frente ao Damac FC.